Marsala: ad ogni ora motorini sfrecciano tra le vie della ZTL

Il centro storico di Marsala continua a fare i conti con il problema della sicurezza nelle aree pedonali e nella Zona a Traffico Limitato. Se da un lato proseguono i controlli della Polizia Municipale nei confronti dei monopattini elettrici, spesso privi dei requisiti previsti dalla normativa, dall’altro emerge con forza una criticità che residenti e commercianti segnalano ormai da tempo: quella dei ciclomotori che transitano indisturbati tra le vie della ZTL a qualsiasi ora del giorno e della notte. Le zone più interessate dal fenomeno sono via Abele Damiani e le strade limitrofe, come via della Gangia, l’area compresa tra Palazzo VII Aprile e la Posta Centrale, Piazza Sant’Antonino, via Frazzitta, via Fici e perfino la centralissima via XI Maggio, cuore della passeggiata cittadina.

Le preoccupazioni di residenti e commericanti

Secondo le testimonianze raccolte tra residenti ed esercenti, soprattutto nelle ore serali e durante i fine settimana, numerosi motorini percorrono queste strade nonostante la presenza della segnaletica che vieta il transito. In molti casi i conducenti, giovani ma anche adulti, circolano senza casco e attraversano le aree occupate dai tavoli di bar, pub e ristoranti, costringendo i pedoni a spostarsi e creando situazioni di potenziale pericolo. Una situazione che genera malumore tra gli operatori commerciali del centro storico, impegnati a valorizzare gli spazi all’aperto e ad offrire un ambiente accogliente a cittadini e turisti. Chi sceglie di trascorrere una serata tra le vie del centro, cenando o sorseggiando un bicchiere di vino, si ritrova spesso a convivere con il passaggio improvviso di mezzi che nulla dovrebbero avere a che fare con una zona pedonale.

Rafforzare la sicurezza e la video-sorveglianza

Da più parti si chiede un rafforzamento dei controlli e un utilizzo più incisivo delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, affinché possano contribuire all’individuazione dei trasgressori. Il rispetto delle regole, sottolineano residenti e commercianti, rappresenta una condizione indispensabile per garantire sicurezza, vivibilità e decoro nel cuore storico della città.