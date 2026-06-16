Incendio Montagna Grande, Safina (PD): “Verificare i tempi degli interventi aerei”

L’incendio a Montagna Grande, tra Valderice, Buseto, Vita e Salemi, sta portando degli interrogativi anche di responsabilità. “Questa mattina ho presentato un atto ispettivo all’Ars per verificare se, durante l’incendio che ha devastato Montagna Grande, siano state attivate tempestivamente tutte le procedure previste per l’intervento dei mezzi aerei antincendio”. Lo afferma il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, intervenendo sul rogo che ha distrutto oltre mille ettari tra bosco e macchia mediterranea. Al centro dell’atto ispettivo c’è il funzionamento della macchina antincendio regionale e, in particolare, i tempi di attivazione della flotta aerea. Safina ricorda che, accanto alla procedura ordinaria che prevede l’intervento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), esiste anche una deroga che consente alla Sala Operativa del Centro Operativo Provinciale di far decollare i mezzi aerei prima dell’arrivo del DOS, quando l’emergenza è già evidente e il fronte del fuoco particolarmente esteso.

On. dario Safina

“Non è una caccia alle responsabilità – precisa Safina – ma un doveroso approfondimento per capire se si è agito in deroga o se si sia invece atteso l’arrivo del DOS, con un possibile ritardo nelle operazioni di contenimento”. Nei prossimi giorni Safina effettuerà un sopralluogo nell’area interessata dal rogo. “Vogliamo inoltre capire se la mancata manutenzione delle aree già colpite dai precedenti incendi abbia contribuito ad alimentare il fuoco. Da anni chiediamo una gestione attiva dei boschi e delle aree montane, perché territori curati e vissuti sono anche territori più protetti. E da anni il Governo regionale annuncia proclami ma ancora non abbiamo notizie certe su quali progetti concreti siano stati avviati per la gestione dei boschi e per il potenziamento della flotta antincendio”. “Servono interventi concreti ed immediati per evitare che la Sicilia affronti una nuova stagione stiva all’insegna dell’emergenza incendi” conclude Safina.