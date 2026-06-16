Sere d’estate a Misiliscemi, gli eventi prendono il via il 22 giugno

“Sere d’Estate 2026”, è il programma promosso dall’Amministrazione comunale di Misiliscemi che accompagnerà cittadini e visitatori da giugno a settembre attraverso un percorso di eventi diffusi nelle diverse contrade del territorio.Un cartellone ampio e variegato che unisce musica, teatro, cultura, sport, enogastronomia e valorizzazione delle tradizioni locali, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e promuovere le bellezze paesaggistiche e culturali del Comune. L’iniziativa coinvolgerà diverse realtà associative del territorio, le parrocchie e le organizzazioni culturali che, assieme all’Amministrazione comunale, contribuiranno alla realizzazione di eventi capaci di valorizzare l’identità delle contrade e favorire momenti di aggregazione e partecipazione.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano il Giovedì in Jazz a Baglio Elena, a Pietretagliate, con artisti di rilievo del panorama musicale siciliano; la rassegna teatrale “Radici di Pietra e Sale”, che porterà in scena spettacoli e momenti di intrattenimento; le tradizionali sagre dedicate ai prodotti del territorio, come la Sagra dell’Anguria e la Sagra del Pane Cunzato, oltre agli eventi sportivi, tra cui la prima Maratona di Misiliscemi – Passi di Legalità. Spazio anche alla cultura e alla memoria con la Giornata della Legalità, della Giustizia e della Memoria dedicata al Giudice Alberto Giacomelli, prevista il 14 settembre alla Casa Comunale, a Salinagrande.

“Con questo programma – dichiarano il sindaco, Salvatore Tallarita, e l’assessora alla Cultura, Barbara Mineo – vogliamo offrire occasioni di incontro e condivisione, valorizzando ogni contrada e promuovendo il patrimonio umano, culturale e ambientale di Misiliscemi. Le “Sere d’Estate” rappresentano un’importante opportunità per rafforzare il legame tra i cittadini e per accogliere visitatori e turisti alla scoperta del nostro territorio”. Il calendario prenderà il via il 22 giugno con il torneo di Calcio Balilla Umano a Rilievo e proseguirà per tutta l’estate con concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, serate danzanti, sagre e momenti culturali distribuiti nelle diverse località del Comune. L’Amministrazione invita cittadini, famiglie e visitatori a partecipare numerosi agli eventi in programma, contribuendo a rendere l’estate 2026 un’occasione di crescita, socialità e valorizzazione del territorio.