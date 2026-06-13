Moto: il marsalese Samuele Marino domina a Imola e concede il bis

Un altro weekend da protagonista per il marsalese Samuele Marino. Sul circuito di Imola, teatro del secondo appuntamento del Trofeo Suzuki GSX-8R Cup disputato il 5 e 6 giugno, il pilota ha confermato il suo straordinario stato di forma conquistando ancora il massimo risultato: pole position e vittoria. Dopo il successo ottenuto nella precedente tappa di Misano, Marino si è presentato in Emilia-Romagna con grande determinazione, riuscendo a imporsi fin dalle qualifiche e conquistando la partenza al palo. Allo spegnersi del semaforo il pilota è scattato perfettamente, mantenendo la leadership della gara nelle prime fasi. La corsa, però, non è stata priva di difficoltà. Al secondo giro, a seguito di un contatto con un avversario, Marino è stato costretto a cedere posizioni, scivolando al terzo posto. La reazione non si è fatta attendere. Con una serie di giri veloci e un ritmo insostenibile per gli avversari, il pilota ha rapidamente recuperato terreno sui battistrada. All’inizio del quarto passaggio è arrivato il sorpasso decisivo che gli ha restituito la testa della corsa. Da quel momento Marino ha imposto il proprio passo, aumentando progressivamente il vantaggio e gestendo la gara con lucidità e maturità fino alla bandiera a scacchi. Al termine della gara Marino ha voluto dedicare il successo alla squadra, ringraziando tutto il team per il lavoro svolto e per il supporto.