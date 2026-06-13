Marsala: anno ricco di progetti alla scuola primaria “Boschetti Alberti” di Giardinello

Sono stati tanti i progetti svolti quest’anno alla scuola primaria M. Boschetti Alberti di c. da Giardinello dell’Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta”, diretto dalla preside Anna Maria Alagna. Non solo didattica, ma diverse esperienze con particolare attenzione all’inclusione, che hanno arricchito conoscenze e competenze degli alunni, mettendoli in contatto con il territorio e con altre agenzie educative. Tra le proposte, numerosi progetti PON ai quali gli alunni hanno partecipato: “Libri digitali”, “Quaderno didattico su Lilybeo” e “Giochi linguistici”. Nel periodo natalizio gli alunni hanno preso parte al concorso “Il presepe più bello – città di Marsala”, ottenendo numerosi premi nelle categorie disegno e poesia, confermando creatività e forte partecipazione. Nel mese di dicembre l’Associazione Guardie Agroforestali Italiane ha proposto “Il Teatro dei burattini”, un racconto vero narrato come una fiaba per far conoscere la storia della S. Patrona in occasione della Madonna della Cava.

Tra febbraio e aprile è stato realizzato un corso di scacchi che ha coinvolto 15 alunni delle classi IV e V. L’entusiasmo e il coinvolgimento sono stati notevoli grazie alle insegnanti Maria Luisa Giannone e Grazia Maggio, che hanno coordinato con continuità gli incontri. Nel percorso è stato svolto anche un incontro con gli esperti Giuseppe Cerami e Antonino Meo, istruttori FIS dell’Associazione Dilettantistica Lilybetana Scacchi. Gli alunni hanno poi partecipato alla fase provinciale del Trofeo Scacchi Scuola, svolta presso la palestra del Plesso Asta, ottenendo un ottimo risultato con la squadra femminile seconda classificata e qualificata alla fase regionale, dove ha chiuso quinta.

Nel mese di maggio, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, è stata allestita la mostra “Uno sguardo su Marsala”, con ampia partecipazione di famiglie e visitatori, che hanno apprezzato la qualità dei lavori e la capacità espressiva degli alunni. Sempre a maggio si è concluso il progetto di continuità con la scuola dell’infanzia Giovanni Paolo II, tra giochi, girotondi e filastrocche. Nello stesso periodo gli alunni hanno incontrato il dermatologo Fabrizio Mancuso nell’ambito del progetto “Io e il sole… amici per la pelle”, dedicato alla prevenzione dei rischi dell’esposizione solare. In collaborazione con l’Unicef è stata poi celebrata la Giornata Mondiale del Gioco con attività ludiche, giochi tradizionali e momenti di socializzazione. A chiudere l’anno scolastico è stato un recital con canzoni, coreografie e riflessioni sui valori dell’amicizia, dedicato agli alunni della classe quinta in uscita verso la scuola secondaria di primo grado. Un percorso ricco e significativo che ha reso l’esperienza scolastica formativa e partecipata.