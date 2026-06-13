Canile comunale di Marsala, nuovi orari dal 15 giugno al 15 settembre

Con l’arrivo della stagione estiva, il Comune di Marsala ha disposto una rimodulazione degli orari di apertura al pubblico del Canile comunale. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 15 giugno e resterà valido fino al 15 settembre 2026, con l’obiettivo di garantire una migliore fruibilità del servizio da parte dei cittadini e, allo stesso tempo, assicurare condizioni ottimali per il benessere degli animali ospitati nella struttura. I nuovi orari prevedono l’apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30. Nelle giornate di martedì e giovedì sarà inoltre possibile accedere alla struttura anche nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30. Durante il fine settimana, sabato e domenica, il canile sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30, con chiusura della struttura fissata alle ore 12.30.

L’amministrazione comunale precisa che, anche durante gli orari di chiusura al pubblico, sarà possibile contattare il Canile tramite posta elettronica all’indirizzo canilemunicipalemarsala@comune.marsala.tp.it. La rimodulazione degli orari consentirà una gestione più efficiente delle attività quotidiane legate alla cura, all’assistenza e al mantenimento degli animali presenti nella struttura, favorendo al contempo un servizio più funzionale per cittadini, volontari e associazioni che collaborano con il canile. Il Comune rivolge infine un ringraziamento a tutti i cittadini e ai volontari che, con il loro impegno e la loro sensibilità, contribuiscono quotidianamente alla tutela e al benessere degli amici a quattro zampe ospitati nella struttura comunale.