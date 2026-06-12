Marsala: in pagamento i compensi per chi ha prestato servizio alle elezioni comunali

redazione

Marsala: in pagamento i compensi per chi ha prestato servizio alle elezioni comunali

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venerdì 12 Giugno 2026 - 17:06

Il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala comunica che da oggi sono in pagamento i compensi per presidenti, segretari e scrutatori che hanno prestato servizio nelle scorse elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. A quanti hanno precedentemente comunicato il codice IBAN, le spettanze verranno accreditate sul relativo conto corrente entro lunedì prossimo. Gli interessati che non hanno fornito l’Iban dovranno presentarsi agli sportelli Unicredit (Tesoreria comunale) per ricevere il pagamento: occorre documento di identità e codice fiscale.

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