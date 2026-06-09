Valderice intitolerà il lungomare di Bonagia ad Andrea Bulgarella￼

La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo con cui esprime la volontà di intitolare ad Andrea Bulgarella la Via Lungomare adiacente alla Tonnara di Bonagia, uno dei luoghi più rappresentativi del nostro territorio e particolarmente caro all’imprenditore valdericino. L’iniziativa rappresenta il primo passo ufficiale di un percorso che vuole rendere omaggio a una figura che ha contribuito in modo significativo alla crescita, alla valorizzazione e alla promozione di Valderice.

“Ci sono persone che lasciano un segno indelebile non solo nelle opere che realizzano, ma nell’anima stessa di una comunità. Andrea Bulgarella è stato, e continuerà ad essere, una di queste figure straordinarie”, dichiara Francesco Stabile Sindaco di Valderice. Tra le opere che più testimoniano il suo legame con il territorio vi è il recupero della Tonnara di Bonagia, oggi simbolo della nostra comunità. Importante anche il suo impegno sociale, dimostrato dalla ristrutturazione e dalla donazione di un antico baglio alla comunità terapeutica Mondo X. “Dedicargli il lungomare di Bonagia è il nostro modo per dirgli grazie. Vogliamo che il suo esempio, la sua visione e il suo amore per questa terra continuino a vivere nella memoria della nostra comunità e delle future generazioni”, conclude il sindaco.