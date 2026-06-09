Oltremare 2026, a Lido Valderice festa di sapori e tradizioni

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’estate nel territorio trapanese. Sabato 20 giugno, nella suggestiva cornice di Lido Valderice, si svolgerà la sesta edizione di “Oltremare – Sicilia & Tradizione”, manifestazione organizzata dall’Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS con il patrocinio del Comune di Valderice e il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive. L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari, le tradizioni e la cultura della Sicilia occidentale attraverso un percorso che intreccia gastronomia, divulgazione, musica e promozione del territorio. Un format che negli anni è riuscito a consolidarsi come punto di riferimento per produttori, associazioni, istituzioni e cittadini.

Musica, talk show e show cooking: il programma

Il programma prenderà il via alle ore 18 con un coinvolgente dj set curato da Attilio Lipari, accompagnato dalle percussioni di Davide Carrubba, creando l’atmosfera ideale per accogliere visitatori e appassionati. Alle 19.30 sarà la volta del talk show “Enogastronomia tra cultura e tradizioni”, un momento di confronto dedicato al legame tra cibo, identità territoriale e valorizzazione delle produzioni locali. Un’occasione per riflettere sul ruolo che l’enogastronomia svolge nella tutela delle tradizioni e nello sviluppo economico delle comunità locali. A seguire, alle ore 20, spazio ai sapori con lo show cooking “I sapori della terra incontrano… il tonno”, affidato allo chef Francesco Bonomo. Attraverso ricette, racconti e dimostrazioni pratiche, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio culinario che unirà i prodotti della terra alle eccellenze del mare, simboli della tradizione gastronomica siciliana. Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre presenti spazi espositivi dedicati alle produzioni locali, degustazioni e momenti di incontro con aziende e operatori del settore, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino il patrimonio enogastronomico del territorio.

Le voci degli organizzatori e delle istituzioni

Il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, sottolinea il valore della manifestazione per la comunità locale: “È con grande entusiasmo e convinto favore che l’Amministrazione comunale sostiene la manifestazione Oltremare. Questo evento rappresenta non solo una straordinaria vetrina per i nostri produttori agroalimentari, ma anche un momento fondamentale di valorizzazione delle eccellenze e dell’identità del territorio”. Stabile evidenzia inoltre come l’iniziativa riesca a coniugare promozione economica, cultura e divulgazione, affrontando temi attuali come sostenibilità, salute e qualità della filiera corta. “A rendere l’iniziativa ancora più speciale sarà la presenza di momenti musicali, capaci di unire le persone e rendere la manifestazione ancora più accogliente e coinvolgente per cittadini e visitatori”. Sulla stessa linea il presidente dell’Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS, Gaspare Gulotta, che definisce Oltremare “un viaggio tra gusto, cultura e convivialità”. “La sesta edizione nasce dalla volontà di raccontare una Sicilia autentica, fatta di persone, imprese, sapori e tradizioni che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva l’identità del nostro territorio. Abbiamo costruito un programma che unisce approfondimento, show cooking, musica e spazi espositivi per offrire un’esperienza completa e accessibile a tutti”, spiega Gulotta. L’obiettivo, conclude il presidente dell’associazione, è sostenere le produzioni locali e favorire una maggiore consapevolezza del patrimonio enogastronomico che rende unica questa parte della Sicilia. Un patrimonio che il 20 giugno troverà a Lido Valderice una vetrina privilegiata, pronta ad accogliere cittadini e visitatori in una giornata all’insegna della condivisione, della scoperta e delle tradizioni.