Marsala: il 10 giugno la proclamazione dei nuovi consiglieri comunali eletti

Come anticipato dalle nostre testate, sarebbe stata all’inizio di questa settimana la proclamazione definitiva degli eletti al Consiglio comunale di Marsala. Adesso siamo in grado di confermarla, malgrado non vi sia stato un comunicato ufficiale da parte dell’Assise Civica o del Comune e comunque, se vi è stato, non è stato rivolto a tutte le testate. Conosceremo, in questo caso si tratta del segreto di pulcinella, domani mattina, 10 giugno, alle ore 11, il nome dei 24 consiglieri che accompagneranno nell’Istituzione di Palazzo VII Aprile la già proclamata sindaca Andreana Patti nel nuovo Governo della città.

La nuova composizione del Consiglio comunale

Si tratta di 15 consiglieri che saranno assegnati alla maggioranza: Giovanni Maniscalco, Lillo Gesone, Marco Bonfratello, Agata Federica Meo, Angela Maria Cardonna (Sì muove la città); Gabriele Di Pietra, Leo Orlando, Daniele Bertolino (Con-Patti); Linda Licari, Mario Rodriquez, Pietro Cavasino (PD); Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone (ProgettiAmo Marsala); Michele Gandolfo, Rino Passalacqua (Marsala Civica – Sud Chiama Nord). Per l’opposizione che sosteneva il candidato sindaco uscente Massimo Grillo, approdano a Sala delle Lapidi Gianpaolo Abrignani, Flavia Sammartano (Liberi); Gaspare Di Girolamo, Pino Ferrantelli (Udc). A questi va aggiunto il seggio attribuito al candidato sindaco arrivato secondo, ovvero a Massimo Grillo. Per la candidata (giunta terza) Giulia Adamo, vengono eletti Francesco Carini e Lele Pugliese (Fratelli d’Italia); Enzo Sturiano (Forza Italia); Duilio Piccione (Lega).

Come avverranno proclamazione e prima seduta

Dalle notizie che si apprendo la proclamazione avverrà per ordine numerico, in base alle preferenze riportate da ogni singolo consigliere. Dal termine della proclamazione, acquisito il risultato, il segretario generale lo comunicherà all’ancora presidente del Consiglio in carica, Enzo Sturiano, che procederà alla convocazione della prima seduta con i nuovi consiglieri eletti. Non spetterà a Sturiano presiederla ma al consigliere comunale risultato primo per quantità di preferenze ricevute dagli elettori: Gaspare Di Girolamo, con le sue 1.800 circa preferenze. Alla seduta di proclamazione, aperta al pubblico, sarà presente anche la sindaca di Marsala, Andreana Patti. Appuntamento quindi domani alle ore 11 a Palazzo VII Aprile.