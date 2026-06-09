Erice: morto il custode del cimitero comunale Pietro Belvisi

Si è spento improvvisamente il dipendente comunale ericino Pietro Belvisi che, da anni, svolgeva le mansioni di custode del cimitero comunale. “Una notizia che ci ha colpiti profondamente, sia l’Amministrazione comunale che i colleghi che hanno avuto modo di lavorare con lui negli anni. Pietro Belvisi è stato per molto tempo una presenza discreta e gentile all’interno del nostro Comune. A nome dell’intera Amministrazione comunale esprimo il più sincero cordoglio per la sua scomparsa e la piena vicinanza alla famiglia. L’Ente partecipa commosso al lutto”, dichiara la sindaca Daniela Toscano.