Scoperta rete di traffico di migranti tra Genova e Pantelleria: 10 arresti

Ben 10 gli arresti della Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione che ha smantellato un’organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia, in particolare tra Genova e Trapani. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo del capoluogo ligure, sono state eseguite 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora con permanenza domiciliare notturna nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l’ipotesi di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia–Pantelleria; per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all’estero ed in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato “hawala”.

Gli inquirenti hanno documentato almeno quattro sbarchi avvenuti tra marzo 2024 e febbraio 2025, per un totale di oltre 120 cittadini tunisini giunti sull’isola di Pantelleria. Le condizioni di viaggio accertate erano estremamente pericolose. Inoltre, prima di salpare, i migranti venivano rinchiusi in veri e propri centri di raccolta dove era vietato uscire e venivano privati dei telefoni cellulari per evitare che le autorità potessero localizzare la base di partenza. L’intera inchiesta è scaturita dal monitoraggio di uno sbarco avvenuto il 15 marzo 2024, quando un gommone con 25 persone a bordo venne intercettato al largo delle coste pantesche.

(foto di repertorio)