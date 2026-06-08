A Favignana “Un giorno da Carabiniere”: è festa per gli studenti. VIDEO

Giornata intensa venerdì scorso con l’Arma dei Carabinieri e gli alunni delle classi materna elementari e medie dell’istituto comprensivo “Antonino Rallo” nell’ambito dell’evento patrocinato dal Comune di Favignana “Un giorno da Carabiniere – Noi sentinelle del domani”. L’iniziativa pensata come una giornata incontro di sensibilizzazione dimostrazioni e testimonianze da parte dell’Arma nei confronti dei giovani studenti dell’isola, ha visto i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani impegnati in varie attività formative e di sensibilizzazione in un clima di festa tra i sorrisi e lo stupore dei giovani e giovanissimi studenti dell’istituto Rallo. La giornata evento, pensata per i ragazzi ha in realtà coinvolto l’intera cittadinanza e numerosi turisti italiani e stranieri, che con sentita partecipazione hanno seguito le attività.

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Per tutta la mattina l’isola di Favignana ha visto un dispiegamento di uomini e mezzi tra la centrale piazza Marinella e la banchina del porto, dove tra i cartelloni realizzai dagli studenti inneggianti alla legalità, i Carabinieri della territoriale, del reparto navale, della sezione operativa e gli artificieri, hanno mostrato mezzi e procedure coinvolgendo i ragazzi in vari giochi d’apprendimento, come ad esempio il gioco “chi ha rubato la merendina” dove al fianco di militari specializzati nei rilievi tecnici, nei panni di giovanissimi investigatori con metodo scientifico e reali kit per la rilevazione di impronte digitali, hanno raccolto prove e indizi assicurando alla giustizia il ladro di merendine. I ragazzi hanno avuto l’occasione di salire a bordo di un natante dell’Arma guidati nella visita dal personale del servizio navale, che tra racconti di incontri con fantastiche creature del mare e di operazioni di soccorso e contrasto alla criminalità, hanno stimolato la loro fantasia vedendo sorgere nei loro occhi un sentimento d’ammirazione per l’istituzione.

La giornata è stata un susseguirsi di attività durante le quali gli studenti tra le tante cose, hanno visto in azione robot del nucleo artificieri, salendo a bordo di auto e moto dell’Arma e preso parte ad un esercizio didattico, “modulo esperienziale percorso droga” durante il quale hanno affrontato la simulazione di un percorso cittadino indossando appositi occhiali, che offuscando i sensi riproducono uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol e droghe, prendendo coscienza dei rischi legati ad una simile situazione. L’iniziativa promossa dal Comune di Favignana e l’impegno del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, ha regalato agli studenti dell’isola un ricordo di una splendida esperienza che porteranno con sé e contribuirà ad accompagnarli nel loro percorso di crescita.