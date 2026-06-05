Trapani: morto il famoso pr Giuseppe Di Pasquale

È morto la scorsa notte il pr trapanese Giuseppe Di Pasquale. La notizia ha scosso quanti lo conoscevano, amici, colleghi e quanti negli anni hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui. Probabilmente un ictus lo ha stroncato. Di Pasquale era una figura molto conosciuta nell’ambiente dell’intrattenimento e degli eventi. Per anni ha lavorato come pr in numerose realtà del territorio, contribuendo all’organizzazione e alla promozione di serate ed eventi che hanno coinvolto migliaia di giovani.

Aveva dedicato una parte importante della propria carriera al volontariato e alla sicurezza, collaborando con diverse associazioni di Protezione Civile, svolgendo attività come operatore antincendio e operatore Safety & Security durante manifestazioni pubbliche, eventi e iniziative sul territorio.