Marsala: continua la pulizia del centro storico, esercenti invitati a collaborare

Prosegue il lavaggio e l’igienizzazione nel centro storico avviata subito dalla neo sindaca Andreana Patti. Gli operatori di Formula Ambiente, dopo aver ripulito le centralissime via Garibaldi e via XI Maggio, procederanno sulle piazze Carmine, Purgatorio, Unità d’Italia, dove insiste il Monumento ai Mille, e lungo le vie Cammareri Scurti, Garraffa-Largo Partigiani Marsalesi, luogo quest’ultimo in cui si trovano gli scavi di San Girolamo. L’intervento avrà inizio subito dopo le ore 24 di questa notte, consentendo così di concludere il lavaggio nelle primissime ore di venerdì mattina. Entro la mezzanotte di stasera, gli esercenti di bar e ristoranti con dehors dovranno rimuovere gli arredi che occupano il suolo pubblico.