L’avvocatura trapanese in lutto per la scomparsa di Nino Sugamele

Profondo cordoglio nel Foro degli Avvocati di Trapani per la scomparsa dell’avvocato Nino Sugamele, venuto a mancare nella serata di ieri dopo aver affrontato una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Numerosi i messaggi di vicinanza e affetto giunti alla famiglia da parte del mondo forense e della comunità trapanese. A esprimere il dolore dell’intera categoria è stato il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani Salvatore Longo, che, a nome del Consiglio, degli iscritti e del personale amministrativo, ha rivolto un commosso pensiero alla moglie Caterina, ai figli Giuseppe e Simona e a tutti coloro che hanno condiviso con Sugamele il percorso professionale e umano.

Avvocato stimato e punto di riferimento per molti colleghi, Nino Sugamele aveva iniziato il suo percorso nella professione forense nel 1988 come praticante procuratore legale, svolgendo il tirocinio presso lo studio dell’avvocato Antonino Salvatore Miceli. Nel 1991 si era iscritto all’Albo ordinario degli avvocati, avviando una carriera caratterizzata da competenza, dedizione e passione. Dal 2004 era patrocinante davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Negli anni Novanta aveva inoltre ricoperto il ruolo di magistrato onorario presso gli uffici giudiziari di Trapani. Nel corso della sua attività professionale si era specializzato principalmente nel diritto penale e nel diritto penale militare, distinguendosi in numerosi procedimenti di particolare rilievo. La sua esperienza nel settore del diritto militare gli era valsa nel 2009 la nomina a Maggiore dell’Esercito Italiano nella riserva selezionata, conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa. Un incarico che aveva svolto con entusiasmo, senso delle istituzioni e grande professionalità. Grazie all’impegno costante e ai sacrifici personali, Sugamele aveva costruito uno degli studi legali più conosciuti e attivi del Foro trapanese, formando nel tempo numerosi giovani professionisti che hanno avuto l’opportunità di crescere sotto la sua guida.

Chi lo ha conosciuto ne ricorda non soltanto le qualità professionali, ma anche l’amore per la vita e la passione con cui ha esercitato la professione fino agli ultimi giorni. Nonostante le difficoltà imposte dalla malattia, ha continuato a seguire con attenzione le attività dello studio, interessandosi delle pratiche in corso e della crescita dei giovani collaboratori. Particolarmente significativo il legame con il figlio Giuseppe, anche lui avvocato. Un momento che aveva riempito di orgoglio Nino Sugamele fu il giuramento professionale del figlio, avvenuto nell’ottobre del 2023 davanti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani. Anche negli ultimi giorni di vita, pur consapevole della gravità delle proprie condizioni, aveva continuato a interessarsi alle vicende professionali che gli stavano a cuore, condividendo con amici e colleghi la soddisfazione per alcuni risultati ottenuti. L’ultimo saluto all’avvocato Nino Sugamele potrà essere reso presso la sala del commiato dell’impresa funebre Incandela di Paceco. I funerali saranno celebrati venerdì 5 giugno alle ore 11 nella Chiesa Madonna di Fatima.