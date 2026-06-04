Alcamo, denunciati qauttro soggetti per guida in stato d’ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno svolto, durante il ponte del 2 giugno, in conformità con le determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica una serie di servizi mirati al rispetto del codice della strada e della circolazione stradale con particolare attenzione sulla guida sotto influenza di alcol e stupefacenti, nei territori tra Alcamo e Castellammare del Golfo.

All’esito degli specifici servizi, che si aggiungono a quelli ordinariamente svolti dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trapani denunciate 4 persone (tre alcamesi ed un turista) tutti sorpresi alla guida dei propri mezzi con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge anche con valori superiori al massimo previsto dal Codice della Strada