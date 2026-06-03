Da Lilybaeum a Marsā ‘Alī, mostra e visita agli scavi il 6 giugno

Con la guida degli archeologi sarà possibile visitare nell’area di Capo Boeo, alle ore 17, i due nuovi scavi archeologici condotti in contemporanea nell’area ubicata tra la chiesa di San Giovanni Battista al Boeo e viale Isonzo. L’uno, diretto da Angelo Castrorao Barba della Escuela de Estudios Árabes, Consejo Superior Investigaciones Cíentificas (EEA CSIC) di Granada (équipe italo spagnola composta da Filippo Pisciotta, Roberto Miccichè, Jose Ignacio Murillo Fragero, David García González, Matteo Innocenti, Maria Elena Barbera, Alessandra Messina), che ha indagato un momento cruciale e ancora inedito della storia della città bizantina e medievale; l’altro, condotto dal Parco in collaborazione con ArcheOfficina Soc. Coop. (responsabile tecnico archeologo Marco Correra, archeologi Luisa Palazzotto, Alessandra Macchiarella, tirocinante Anna Grignano), sotto la direzione scientifica di Maria Grazia Griffo, che ha rimesso in luce parte della domus della venatio – cosìddetta per lo splendido pavimento musivo con scena di caccia – obliterata dopo gli scavi del 1972, ma mai dimenticata.

Alle ore 18, nella chiesa di San Giovanni Battista al Boeo si terrà l’inaugurazione della mostra, che rappresenta una tappa importante del progetto di ricerca SUR TABISA, dedicato allo studio delle trasformazioni insediative e paesaggistiche tra il tardo bizantino e la fase islamica in Andalusia e in Sicilia. L’esposizione presenta una selezione preliminare della ceramica tardoantica, bizantina e islamica rinvenuta nell’area di Capo Boeo tra gli anni Settanta del Novecento e il 2010, che testimonia appunto il momento di passaggio dall’antica Lilybaeum a Marsā ‘Alī. Concluderà l’evento una performance musicale a cura del Conservatorio ‘A. Scontrino’ di Trapani, diretto da Elisa Cordova.

“Il Parco celebra i quarant’anni del Museo Lilibeo, inaugurato il 31 maggio del 1986 – afferma la direttrice Anna Occhipinti – con l’apertura di uno spazio monumentale rinnovato, importante per la storia della città, qual è la chiesa di San Giovanni Battista al Boeo, valorizzata sotto molteplici aspetti, dall’archeologia alla cultura religiosa, grazie anche alla disponibilità del vescovo mons. Angelo Giurdanella”. “Si conferma vincente – dice l’assessore Francesco Scarpinato – la strategia della Regione siciliana che ha voluto investire nell’istituzione dei Parchi. Questi, grazie anche alle sinergie istituzionali, riescono ad esprimere al meglio le potenzialità di ogni singolo territorio”.