Auto si ribalta a Pantelleria, grave un uomo di 52 anni trasferito a Palermo

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Pantelleria, dove un uomo di 52 anni, Giuseppe Guida, è rimasto seriamente ferito dopo il ribaltamento dell’auto che stava conducendo. Secondo le prime ricostruzioni, tra le possibili cause dell’incidente vi sarebbe l’elevata velocità. Il sinistro si è verificato all’incrocio tra via Roma e via Maggiuluvedi, in prossimità dell’impianto di dissalazione. I primi soccorsi sono stati prestati da un automobilista che stava percorrendo la stessa strada e che si trovava poco dietro il veicolo coinvolto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Pantelleria e il personale sanitario del 118. Per liberare il conducente dalle lamiere dell’auto ribaltata è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno tagliato parte della carrozzeria. L’uomo aveva riportato numerose ferite e traumi in diverse parti del corpo. Dopo le prime cure ricevute all’ospedale Bernardo Nagar di Pantelleria, il 52enne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti e cure.