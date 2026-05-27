A Castelvetrano guida senza patente, auto rubate e tirapugni illegali: scattano le multe

Nel weekend i Carabinieri di Castelvetrano, unitamente a personale operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nonché al rispetto del codice della strada. I militari dell’Arma, nel corso di diversi posti di controllo dislocati in varie parti delle città durante i quali venivano sottoposti a controllo numerosi veicoli e i loro occupanti, hanno deferito in stato di libertà per reati quali, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione e guida senza patente: un 23enne che sottoposto a controllo veniva trovato in possesso di un tirapugni, posto sotto sequestro; un 45enne fermato alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente; un 25enne sorpreso alla guida sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita di un veicolo che è risultato essere oggetto di furto.

Nel corso del servizio sono stati controllati 12 esercizi commerciali, 2 soggetti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione, 34 veicoli, 46 persone, elevando sanzioni per contravvenzione al codice della strada per oltre 5.000 euro oltre al sequestrato due veicoli. Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, mantiene costante questa tipologia di controlli straordinari in affiancamento agli ordinari servizi di pattugliamento del territorio soprattutto nel fine settimana e in occasione di eventi particolari al fine di garantire maggiormente servizi a tutela della cittadinanza.