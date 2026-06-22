Marsala: strada al buio lungo la SP 21, disagi e scarsa visibilità per gli automobilisti

Ancora segnalazioni legate alla scarsa illuminazione pubblica in alcune zone di Marsala. Questa volta al centro delle proteste dei cittadini c’è il tratto della Strada Provinciale 21 che collega via Giovanni Falcone a via Sandro Pertini e prosegue fino all’area delle Saline Genna, una delle zone più frequentate durante la stagione estiva. Nelle ore serali la strada si presenta in diversi punti completamente al buio, creando non pochi disagi agli automobilisti e aumentando i rischi per la sicurezza della circolazione. La situazione appare particolarmente critica in questo periodo dell’anno, quando l’area registra un notevole incremento del traffico grazie alla presenza di locali, attività ricettive e punti di ritrovo che attirano numerosi visitatori.

Sul posto sono stati avviati alcuni interventi da parte del personale incaricato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani. I lavori sono visibili lungo l’arteria e puntano a risolvere le problematiche legate molto probabilmente ad alcune fuoriuscite d’acqua. Tuttavia, la presenza costante di auto parcheggiate e in transito lungo la carreggiata rende più complessa l’esecuzione delle operazioni e contribuisce a ridurre ulteriormente la visibilità. Residenti e frequentatori della zona segnalano come, soprattutto nelle ore notturne, il tratto interessato presenti condizioni di percorrenza difficili. La combinazione tra scarsa illuminazione, intenso traffico veicolare e presenza di pedoni diretti verso i locali della zona richiede infatti particolare attenzione da parte degli utenti della strada. L’auspicio è che gli interventi in corso possano concludersi rapidamente, restituendo piena funzionalità all’impianto di illuminazione e garantendo condizioni di maggiore sicurezza lungo una delle arterie più frequentate dell’area sud della città durante la stagione estiva.