A Baia Cornino la Festa dei Mari alza le vele dal 3 al 5 luglio

Dal 3 al 5 luglio uno dei litorali più rinomati della costa trapanese, Baia Cornino, torna ad accendersi con la Festa dei Mari, che in pochi anni ha trasformato il borgo marinaro di Custonaci in uno dei palcoscenici estivi più vivi della Sicilia occidentale. Dopo aver superato le 25.000 presenze nelle prime due edizioni e registrato un successo da record nella terza, la manifestazione torna con la sua quarta edizione: tre giorni di eventi pensati per celebrare l’identità del territorio attraverso cucina, cultura, musica e spettacolo. Un viaggio tra i profumi del Mediterraneo, il pescato locale in un’atmosfera di condivisione e festa aperta a tutti. Baia Cornino diventa un grande villaggio sul mare, da vivere al tramonto e sotto le stelle. Qui prendono vita i Cooking Talk, il format che unisce cucina dal vivo e racconto: chef, ospiti ed esperti dialogano intorno al pescato locale, trasformando ogni preparazione in un’esperienza di gusto e memoria. Dai fornelli, il discorso si allarga ai grandi temi del mare — la pesca, la sostenibilità, la tutela ambientale, il turismo e l’economia blu.

La manifestazione si arricchisce inoltre di un ricco programma di intrattenimento con performance musicali, spettacoli di comicità e varietà, dj set, che animeranno le serate. La dimensione culturale si esprime attraverso il Premio Festa dei Mari, riconoscimento assegnato ogni sera a personalità, realtà e associazioni che si distinguono nella valorizzazione del mare, della pesca, dell’ambiente e delle tradizioni marinare e più in generale, per il contributo offerto alla crescita culturale, sociale e sportiva della comunità. A fare da cornice è Baia Cornino, inserita nel racconto nazionale de «Il Mare più bello» di Legambiente e Touring Club Italiano: un luogo che con la Festa dei Mari diventa teatro naturale di bellezza e accoglienza.

La direzione artistica è di Vanessa Galipoli, professionista della comunicazione e della progettazione artistica con una lunga esperienza nella conduzione e nella creazione di format che uniscono emozione, territorio e partecipazione. Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali della Festa dei Mari e su www.festadeimari.it