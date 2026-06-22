A Trapani Malaga vince le EBT Finals 2026 di beach handball

Si chiudono le EBT Finals 2026, quattro giorni di grande beach handball e la città di Trapani saluta adesso la 16ª edizione della manifestazione continentale organizzata dall’Handball Erice, che ha richiamato in città 32 squadre provenienti da quindici nazioni, trasformando la spiaggia di piazza Vittorio Emanuele in una grande arena a cielo aperto. A conquistare entrambi i titoli europei è stata la Fundación Fomento y Deporte CBMP Ciudad de Málaga, protagonista di una storica doppietta. Nel torneo femminile, la formazione andalusa ha superato in finale le ungheresi del Red Velvet BHC Budapest con il punteggio di 2-1, aggiudicandosi il primo set 22-20 e chiudendo il secondo sul 16-14.

La finale

Grande equilibrio nella finale maschile, che ha regalato spettacolo fino all’ultimo tiro. Málaga si è aggiudicata il primo periodo per 24-20, ma gli svedesi del Göteborg Beach Handball Club hanno risposto imponendosi nel secondo set per 29-26. Decisivi gli shoot-out, dove la squadra spagnola si è imposta per 9-8, completando una straordinaria doppietta continentale.

Ebt FINALS 2026 Day4 – Final Trapani 21/06/2026 Foto Joe Pappalardo

Grande successo per l’edizione 2026

L’edizione 2026 delle EBT Finals ha rappresentato un ulteriore passo avanti rispetto allo scorso anno. I tre campi allestiti tra la spiaggia di Piazza Vittorio e il lido AC Beach hanno ospitato oltre cento incontri, accogliendo centinaia di atleti, tecnici e dirigenti, oltre a migliaia di appassionati e turisti che hanno animato il centro cittadino per quattro giorni. La manifestazione ha confermato Trapani come una delle capitali europee del beach handball e l’Handball Erice come punto di riferimento nell’organizzazione di grandi eventi internazionali. Un successo costruito grazie al lavoro di dirigenti, staff, volontari e collaboratori che, dietro le quinte, hanno reso possibile una manifestazione apprezzata da club, federazioni e dalla European Handball Federation. Le EBT Finals si concludono così con un bilancio estremamente positivo, lasciando in eredità non soltanto i risultati sportivi, ma anche l’immagine di una città e di un territorio capaci di accogliere, organizzare e promuovere lo sport internazionale ai massimi livelli.

“Esperienza straordinaria”

Michele Ingardia, presidente Handball Erice, ha dichiarato al termine dell’evento: «Le EBT Finals 2026 hanno superato ogni nostra aspettativa. Già lo scorso anno avevamo vissuto un’esperienza straordinaria, ma questa seconda edizione trapanese ha confermato ulteriormente la capacità organizzativa della nostra società e della città. La Federazione Europea ci ha manifestato grande apprezzamento per il lavoro svolto, sia sotto il profilo organizzativo sia in quello gestionale, e questo rappresenta per noi motivo di orgoglio. Sappiamo che c’è sempre margine per migliorare e analizzeremo ogni aspetto per crescere ancora, ma il riscontro ricevuto da club, delegazioni, atleti e pubblico è stato davvero meraviglioso. Il mio pensiero più sentito va a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte, instancabilmente, affrontando giornate intere sotto un sole cocente. A loro, ai volontari, allo staff e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, va il mio più sincero ringraziamento».

SQUADRE FEMMINILI

AZS AWF Warszawa (POL), BHC Dubrava (CRO), Blue Team (ITA), Caipiranhas Bartenbach (GER), CATS Playas de Fuengirola (ESP), Copenhagen Beach (DEN), CYEB Budakalász BHT (HUN), Fundación Fomento y Deporte CBMP Ciudad de Málaga (ESP), Göteborg Beach Handball Club (SWE), GRD Leça – Love Tiles (POR), Hiekka Hauskaa (NED), London GD (GBR), Niterói Rugby FC (IRL), OVB Beach Girls BHC (HUN), Red Velvet BHC Budapest (HUN), Wasserschloss Beachqueens (SUI).

SQUADRE MASCHILI

12 Monkeys Köln BHC (GER), Aarhus Beach (DEN), Alba Fehérvár (HUN), Associacao Desportiva OSN (POR), BHC Harena (CRO), BHC Zagreb (CRO), Blue Team (ITA), BMP Algeciras (ESP), 4H10 Melluzhi Jurmala (LAT), Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga (ESP), Göteborg Beach Handball Club (SWE), GRD Leça – Spar (POR), Niterói Rugby FC (IRL), Requins Affamés (FRA), Rotterdam Handbal (NED), SC Squadra Buda (HUN).

I RISULTATI E LA CLASSIFICA FINALE DI IERI

CROSS MATCHES 5-8 MASCHILI

M53 21.06.2026 09:00 C-2 Blue Team – Alba Fehérvár 2 – 0 (24 – 22, 23 – 22)

M54 21.06.2026 09:00 C-1 Associacao Desportiva OSN – BMP Algeciras 0 – 2 (20 – 24, 18 – 26)

SEMIFINALI MASCHILI

M55 21.06.2026 11:15 C-1 Niterói Rugby FC – Fundación Fomento Deporte 0 – 2 (18 – 20, 14 – 19)

M56 21.06.2026 11:15 C-2 BHC Zagreb – Göteborg Beach Handball 0 – 2 (25 – 26, 18 – 21)

PLACEMENT MATCHES 9-12 MASCHILI

M57 21.06.2026 11:15 C-3 GRD Leça – Spar – Rotterdam Handbal 2 – 1 (17 – 14, 22 – 24, 7 – 4)

M58 21.06.2026 12:00 C-3 Requins Affamés – SC Squadra Buda 1 – 2 (23 – 22, 18 – 21, 8 – 10)

PLACEMENT MATCHES 5-8 MASCHILI

M59 21.06.2026 12:00 C-2 Alba Fehérvár – Associacao Desportiva OSN 1 – 2 (32 – 22, 18 – 21, 2 – 5)

M60 21.06.2026 13:30 C-1 Blue Team – BMP Algeciras 0 – 2 (18 – 23, 12 – 16)

FINALINA TERZO POSTO MASCHILE

M61 21.06.2026 15:30 C-1 Niterói Rugby FC – BHC Zagreb 1 – 2 (23 – 20, 22 – 27, 12 – 13)

FINALE MASCHILE

M62 21.06.2026 17:30 C-1 Fundación Fomento Deporte – Göteborg Beach Handball 2 – 1 (24 – 20, 26 – 29, 9 – 8)

CLASSIFICA FINALE MASCHILE

1 ESP Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga

2 SWE Göteborg Beach Handball Club

3 CRO BHC Zagreb

4 IRL Niterói Rugby FC

5 ESP BMP Algeciras

6 ITA Blue Team

7 POR Associacao Desportiva OSN

8 HUN Alba Fehérvár

9 HUN SC Squadra Buda

10 FRA Requins Affamés

11 POR GRD Leça – Spar

12 NED Rotterdam Handbal

13 DEN Aarhus Beach

14 GER 12 Monkeys Köln BHC

15 CRO BHC Harena

16 LAT C4H10 Melluzhi Jurmala

CROSS MATCHES 5-8 FEMMINILI

M53 21.06.2026 09:45 C-2 CATS Playas de Fuengirola – Caipiranhas Bartenbach 1 – 2 (17 – 12, 18 – 19, 6 – 10)

M54 21.06.2026 09:45 C-1 Niterói Rugby FC – Hiekka Hauskaa 1 – 2 (23 – 22, 28 – 29, 8 – 9)

SEMIFINALI FEMMINILI

M55 21.06.2026 10:30 C-1 OVB Beach Girls BHC – Red Velvet BHC Budapest 1 – 2 (13 – 12, 14 – 19, 0 – 5)

M56 21.06.2026 10:30 C-2 Fundación Fomento y Deport – GRD Leça – Love Tiles 2 – 0 (28 – 18, 24 – 22)

PLACEMENT MATCHES 9-12 FEMMINILI

M57 21.06.2026 09:45 C-3 Blue Team – Göteborg Beach Handball 0 – 2 (16 – 24, 20 – 31)

M58 21.06.2026 10:30 C-3 CYEB Budakalász BHT – BHC Dubrava 0 – 2 (18 – 25, 20 – 23)

PLACEMENT MATCHES 5-8 FEMMINILI

M59 21.06.2026 12:00 C-1 CATS Playas de Fuengirola – Niterói Rugby FC 2 – 0 (24 – 16, 15 – 12)

M60 21.06.2026 12:45 C-1 Caipiranhas Bartenbach – Hiekka Hauskaa 2 – 1 (18 – 21, 22 – 20, 10 – 8)

FINALINA TERZO POSTO FEMMINILE

M61 21.06.2026 14:30 C-1 OVB Beach Girls BHC – GRD Leça – Love Tiles 2 – 0 (17 – 10, 20 – 19)

FINALE FEMMINILE

M62 21.06.2026 16:30 C-1 Red Velvet BHC Budapest – Fundación Fomento y Deport 0 – 2 (20 – 22, 14 – 16)

CLASSIFICA FINALE FEMMINILE

1 ESP Fundación Fomento y Deporte CBMP Ciudad de Málaga

2 HUN Red Velvet BHC Budapest

3 HUN OVB Beach Girls BHC

4 POR GRD Leça – Love Tiles

5 GER Caipiranhas Bartenbach

6 NED Hiekka Hauskaa

7 ESP CATS Playas de Fuengirola

8 IRL Niterói Rugby FC

9 CRO BHC Dubrava

10 HUN CYEB Budakalász BHT

11 SWE Göteborg Beach Handball Club

12 ITA Blue Team

13 DEN Copenhagen Beach

14 GBR London GD

15 POL AZS AWF Warszawa

16 SUI Wasserschloss Beachqueens

PREMI INDIVIDUALI

All-star Team: women’s competition

MVP: Renáta Csiki (OVB Beach Girls BHC)

Goalkeeper: Dalma Mátéfi (Red Velvet BHC Budapest)

Defender: Catarina Oliveira (GRD Leça – Love Tiles)

Top scorer: Cayetana Martin Lopez (Fundación Fomento y Deporte CBMP Ciudad de Málaga)

Fair play: AZS AWF Warszawa (POL)



All-star Team: men’s competition

MVP: Domagoj Kulis (BHC Zagreb)

Goalkeeper: Max Dahlén (Göteborg Beach Handball Club)

Defender: Thiago de Oliveira (Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga)

Top scorer: Victor Paldanius (Göteborg Beach Handball Club)

Fair play: BHC Harena (CRO)