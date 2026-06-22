Marsala, scarsa sicurezza sul ponte di via degli Atleti: ringhiera degradata e troppi rischi

Desta preoccupazione a Marsala per le condizioni di sicurezza del ponte ferroviario situato lungo via degli Atleti, in uno dei principali snodi viari del centro urbano. La segnalazione – che arriva da un cittadino, L. D. G. – riguarda il grave stato di degrado della ringhiera che costeggia il ponte e che, secondo quanto denunciato da alcuni cittadini, verserebbe in condizioni di forte deterioramento a causa della ruggine e del mancato intervento manutentivo. L’area rappresenta un punto strategico per la viabilità cittadina. Al quadrivio convergono infatti veicoli e pedoni provenienti da via G.A. Omodei, via Pascasino e corso Amendola, con un flusso costante di traffico durante tutto l’arco della giornata.

Marciapiede ridotto

Tra le criticità evidenziate vi è la situazione del percorso pedonale sul lato sinistro del ponte in salita. I cittadini sono costretti a transitare su un marciapiede particolarmente stretto, largo circa 50 centimetri – e pensare che il marciapiede era stato anche ampliato sotto l’Amministrazione DI Girolamo – e in alcuni punti ancora più ridotto dalla presenza di pali dell’illuminazione e della rete elettrica che ostacolano il passaggio. Una condizione che obbliga pedoni, anziani e famiglie a muoversi in uno spazio limitato, tra una ringhiera considerata non sicura e una carreggiata interessata dal traffico veicolare. Il rischio aumenta soprattutto nelle ore di punta, quando il ponte viene attraversato contemporaneamente da numerosi automobilisti e pedoni.

Malfunzionamenti del semaforo

Ulteriori segnalazioni riguardano il semaforo presente all’incrocio, che secondo quanto riferito manifesterebbe malfunzionamenti proprio nella gestione degli attraversamenti pedonali, aggravando una situazione già considerata critica sotto il profilo della sicurezza stradale. Particolare attenzione viene inoltre richiamata per le categorie più fragili, come persone anziane, cittadini con disabilità, genitori con passeggini e studenti, che quotidianamente utilizzano il collegamento e che si trovano a dover affrontare ostacoli e percorsi poco agevoli.

Il muretto ferroviario fatiscente

Ma le preoccupazioni non si fermano al ponte. A circa 50 metri dal semaforo, lungo l’ultimo tratto di via G.A. Omodei, è stato segnalato anche il deterioramento di un muretto in tufo che delimita la sede stradale dalla sottostante linea ferroviaria. La struttura, alta circa un metro, mostra evidenti segni di usura dovuti al trascorrere degli anni e, secondo la segnalazione, potrebbe non garantire più adeguate condizioni di contenimento. La ferrovia si trova infatti a una quota inferiore di circa sei metri rispetto al piano stradale e l’eventuale cedimento del muro in caso di incidente o perdita di controllo di un veicolo potrebbe provocare conseguenze particolarmente gravi sia per gli occupanti del mezzo sia per la sicurezza della circolazione ferroviaria. Per questo motivo viene chiesto all’Amministrazione comunale di effettuare un sopralluogo urgente nell’area, verificando lo stato della ringhiera, del marciapiede, dell’impianto semaforico e del muretto di contenimento. L’obiettivo è programmare interventi di manutenzione e messa in sicurezza in uno dei punti più trafficati e strategici del centro cittadino, garantendo maggiore tutela a pedoni e automobilisti.