Ancora una vetrina prestigiosa per una delle eccellenze gastronomiche più rappresentative della Sicilia e della Provincia di Trapani. Il gambero rosso di Mazara del Vallo è stato infatti al centro di una trasmissione in onda su Canale 5, portando nelle case degli italiani la storia, la qualità e la tradizione di un prodotto che ha reso celebre la marineria mazarese ben oltre i confini regionali. La puntata è un viaggio tra sapori, cultura marinara e identità territoriale, con particolare attenzione alle caratteristiche che rendono unico il crostaceo pescato nelle acque del Canale di Sicilia. Considerato tra i prodotti ittici più pregiati del Mediterraneo, il gambero rosso è diventato negli anni uno dei simboli della cucina siciliana d’eccellenza, apprezzato da chef e gourmet in tutto il mondo.

GUARDA IL VIDEO

Le telecamere di “Dentro la Notizia” di Gianluigi Nuzzi, raccontano non soltanto il prodotto, ma anche il lavoro quotidiano dei pescatori e delle imprese del settore, protagonisti di una filiera che rappresenta uno dei motori economici più importanti del territorio mazarese. Un’occasione importante per valorizzare una tradizione che affonda le proprie radici nella storia della città e che continua a essere un punto di riferimento per l’economia del mare. La presenza del gambero rosso in una trasmissione nazionale conferma ancora una volta il forte richiamo che le eccellenze agroalimentari e ittiche siciliane esercitano sul pubblico italiano. Un’opportunità di promozione che contribuisce a rafforzare l’immagine di Mazara del Vallo come capitale della pesca e della cultura marinara nel Mediterraneo. Per il territorio trapanese si tratta dell’ennesimo riconoscimento a un prodotto che negli anni ha saputo conquistare mercati internazionali e diventare ambasciatore della Sicilia nel mondo, grazie alle sue qualità organolettiche e alla sua versatilità in cucina.