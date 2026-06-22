La pianificazione territoriale in Sicilia: esperti si confrontano a Castellammare

Si è svolto venerdì scorso al Castello Arabo Normanno di Castellammare del Golfo, il seminario “La pianificazione territoriale in Sicilia. Territorio, paesaggio, ambiente e urbanistica: da un primo stato dell’arte post- riforma alle prospettive”. L’evento, che ha registrato un’affluenza consistente e la partecipazione di un pubblico attento, qualificato e interessato – inclusi professionisti degli Uffici Tecnici dei Comuni trapanesi e rappresentanti amministrativi – ha rappresentato un’occasione di rilievo strategico per lo sviluppo socioeconomico e la tutela del paesaggio siciliano. L’evento è stato organizzato dalle Fondazioni degli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri di Trapani, dall’Associazione dei Tecnici e liberi professionisti di Castellammare del Golfo (ACTIO) e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) Sezione Sicilia, con il patrocinio degli Ordini professionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri di Trapani e del Comune di Castellammare del Golfo. Nel corso della giornata sono stati approfonditi lo stato di attuazione dei principali strumenti di pianificazione, dai Piani Urbanistici Generali (PUG) ai Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), dai Piani dei Parchi e delle Riserve ai Piani Territoriali Paesaggistici. Ampio spazio è stato, inoltre, dedicato alle prospettive future della pianificazione regionale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla tutela del paesaggio, alla rigenerazione urbana e allo sviluppo dei territori. Un confronto qualificato e partecipato che ha offerto spunti concreti per accompagnare l’attuazione della riforma urbanistica e costruire una visione condivisa.

Istituzioni e Professionisti a confronto

La sessione istituzionale della mattina si è aperta con i saluti del Sindaco di Castellammare del Golfo, Dott. Giuseppe Fausto, e dell’Onorevole Ing. Giuseppe Bica, delegato in questa sede dall’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente (ARTA). A loro si sono uniti i rappresentanti degli enti promotori: l’Arch. Gianfranco Naso (Presidente OAPPC Trapani), l’Arch. Giuseppina Pizzo (Presidente Fondazione Architetti Trapani), l’Ing. Antonio Di Giovanni (Presidente Fondazione Ingegneri Trapani, che ha portato anche i saluti dell’Ing. Giuseppe Galia, Presidente Ordine Ingegneri Trapani), l’Ing. Leonardo Odisseo (Presidente ACTIO) e il Prof. Vincenzo Todaro (Presidente INU Sezione Sicilia).

Due Sessioni di Approfondimento sulla L.R. 19/2020

L’evento, snodatosi nel corso dell’intera giornata, si è articolato in due momenti – una sessione istituzionale e una scientifico-tecnica – muovendo dallo stato dell’arte a seguito della recente attuazione della L.R. 19/2020 “Norme per il governo del territorio” rispetto ad altre pianificazioni di settore. La sessione mattutina, coordinata e moderata dal Prof. Vincenzo Todaro, ha visto le relazioni degli esperti per i singoli settori di competenza. Sono intervenuti il Dott. Francesco Picciotto (Dirigente del Servizio 3 Dip. Ambiente dell’ARTA) su Parchi e Riserve; il Dott. Domenico Santacolomba (Dirigente del Servizio 2 Dip. Ambiente dell’ARTA) sul Demanio Marittimo; l’Arch. Milena Gentile e il Dott. Michele Buffa (rispettivamente Segretaria e Componente dell’Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio in seno all’Assessorato Regionale ai Beni Culturali) sui Piani Territoriali Paesaggistici. Per il Dipartimento Urbanistica (DRU dell’ARTA) è intervenuto il Prof. Giuseppe Trombino, su delega dell’Ing. Cirone (Dirigente del Servizio Urbanistica). Il susseguirsi degli interventi ha delineato lo stato dell’arte dei singoli strumenti di pianificazione, facendo emergere in modo chiaro anche le questioni di difficoltà attuativa e procedurale. La sessione pomeridiana, introdotta e coordinata dal Prof. Andrea Marçel Pidalà (Università di Palermo), ha offerto approfondimenti tecnici di alto profilo. L’Arch. Maria Chiara Tomasino (Vicepresidente della CTS Ambiente della Regione Siciliana) ha illustrato i procedimenti e i contenuti tecnici della redazione dei PUDM; il Prof. Giuseppe Trombino (già Ordinario di Urbanistica all’Università di Palermo) ha relazionato sulle recenti redazioni dei PUG; il Prof. Daniele Ronsivalle (Docente UniPA e Componente del Gruppo Consulenti MATE incaricata dalla Regione) è intervenuto sulla redazione in corso del PTR. A seguire, l’Ing. Biagio Bisignani (Dirigente del Servizio Urbanistica della Città di Catania) ha esposto le trasformazioni in atto e il recente avvio del PUG di Catania. I lavori si sono conclusi con una tavola rotonda che ha esplorato le prospettive delle recenti sperimentazioni normative, procedurali e progettuali.

Il Bilancio degli Organizzatori

A chiusura dei lavori, il comitato tecnico e organizzatore ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita del seminario, affidando a una nota congiunta il bilancio della giornata: “Complessivamente, la giornata si è distinta per contributi di elevatissima qualità, coinvolgendo i massimi esperti istituzionali e scientifici della disciplina a livello regionale. Eventi di questa portata conferiscono indubbia qualità e alto prestigio alla formazione e alla divulgazione informativa sul territorio e presso le comunità locali. Essi favoriscono e sollecitano approfondimenti e dibattiti fondamentali per il miglioramento progettuale dei professionisti, per una migliore comprensione degli adempimenti procedurali, istituzionali e normativi, e per una maggiore crescita tecnica e culturale. Siamo certi, in tal senso, che il pubblico partecipante esprimerà un giudizio unanime sul grande valore positivo dell’evento che, svoltosi a Castellammare del Golfo, avrà sicuramente un’ampia risonanza su tutto il territorio regionale“.