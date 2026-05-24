Marsala in lutto: morto il pediatra Peppino Clemente

Marsala piange la scomparsa del dottor Peppino Clemente, venuto a mancare dopo aver affrontato con grande forza una lunga malattia. La notizia sta suscitando in queste ore molta commozione e dolore tra generazioni, tra i colleghi, gli amici e i parenti che si stringono intorno ai familiari. Per decenni il dottor Clemente ha rappresentato una figura di riferimento per intere generazioni di famiglie marsalesi. Primario del reparto di Pediatria dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, ha svolto il proprio lavoro con passione, competenza e un profondo senso del dovere. Oltre che per le sue doti professionali, Peppino Clemente era conosciuto per il profondo amore verso la famiglia. Lascia la moglie Rossella e i figli Giulio e Giuseppe, ai quali era legato da un affetto sincero e incondizionato. La redazione si stringe intorno ai cari congiunti del dottor Clemente