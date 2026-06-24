Morte vigile mazarese Imprezzabile, a Milano lutto cittadino. Attesa la data dei funerali

Lutto cittadino a Milano per la morte del Vigile urbano mazarese Francesco Imprezzabile, morto a 39 anni lunedì sera, a seguito di un inseguimento in città in zona Linate. Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Sala. “Il comandante dei vigili andrà dalla famiglia, vogliamo capire come preferiscono organizzarsi per il funerale”. L’ultimo saluto al vigile morto in servizio sarà infatti nel capoluogo lombardo. Anche a Mazara del Vallo, sua città di origine, il dolore per la perdita dell’agente. Il sindaco Quinci a nome dell’Amministrazione comunale esprime “… profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Francesco Imprezzabile tragicamente scomparso mentre era impegnato in servizio. Ci sono notizie che lasciano un dolore difficile da spiegare, perché dietro una divisa c’è sempre una persona, una storia, una famiglia. Francesco Imprezzabile era legato alla nostra Città dalle sue origini e oggi Mazara del Vallo sente il dovere di stringersi, con rispetto e commozione, ai suoi cari”, dichiara il Sindaco Quinci. La tragedia richiama il valore del lavoro svolto ogni giorno dagli uomini e dalle donne che operano per la sicurezza delle comunità, spesso affrontando responsabilità e rischi che diventano pienamente visibili solo quando accade qualcosa di irreparabile”.

“Chi serve le istituzioni nelle strade e nei territori – aggiunge Quinci – merita riconoscenza, attenzione e rispetto. Non è una presenza scontata, non è un ruolo astratto: è un impegno quotidiano fatto di responsabilità, equilibrio e senso del dovere”. L’Amministrazione comunale rivolge un pensiero ai familiari di Francesco Imprezzabile, ai colleghi della Polizia locale di Milano e alla Città di Milano, colpiti da questa grave perdita. “A loro – conclude il sindaco – arrivi l’abbraccio sincero della comunità mazarese. In momenti come questo le parole non bastano, ma possono almeno dire che Mazara c’è, con discrezione, dolore e rispetto”. Nel frattempo c’è un arresto, quello di un 27 albanese, B. G., alla guida del suv assieme ad un altro suo connazionale. “Non mi sono fermato al posto di blocco, avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai. Ho sbagliato, chiedo scusa. Se posso fare qualcosa per la sua famiglia lo farò” ha dichiarato il responsabile che era già sottoposto a misura dell’obbligo di firma per altro reato. Ora però si trova ristretto nel carcere di san Vittore.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione di cordoglio: “Ho appreso la notizia del decesso dell’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile che, impegnato in servizi di controllo, ha perso la vita nel corso di un inseguimento.

Profondamente rattristato, esprimo con solidarietà e vicinanza il mio cordoglio”.