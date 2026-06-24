Trapani, la Giunta approva la Rottamazione per tributi e multe e Fratelli d’Italia… ci sta

La Giunta comunale di Trapani guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, ha approvato la delibera n. 278 con cui viene avviato l’iter per l’adesione alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, la misura che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando di importanti agevolazioni. Il provvedimento, proposto dall’assessore al Bilancio Enzo Abbruscato, recepisce l’estensione agli enti locali della definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio e dal Decreto Legge n. 38 del 2026. La proposta dovrà adesso essere esaminata e approvata dal Consiglio comunale prima di diventare operativa.

Cosa prevede il provvedimento

La misura riguarda i debiti tributari e i verbali del Codice della Strada affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I contribuenti che aderiranno potranno estinguere il debito versando esclusivamente la quota capitale, con l’azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Per le multe stradali saranno cancellati anche gli interessi e le maggiorazioni semestrali maturate nel tempo. “La scelta politica di adottare la Rottamazione Quinquies nasce dalla volontà di sostenere i cittadini in una fase economica complessa, consentendo loro di regolarizzare la propria posizione con condizioni particolarmente favorevoli”, ha dichiarato il sindaco Tranchida. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come la solidità finanziaria del Comune consenta all’ente di sostenere gli effetti della lunga rateizzazione senza compromettere la capacità di pagamento verso fornitori e servizi. Sulla stessa linea l’assessore Abbruscato, che ha definito il provvedimento “un’operazione di equità e di buona gestione finanziaria”, capace da un lato di offrire un’opportunità concreta a famiglie e imprese e dall’altro di recuperare crediti difficilmente esigibili, riducendo il contenzioso e migliorando la situazione contabile dell’ente.

Come pagheranno i cittadini

Per i cittadini sarà possibile scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione oppure una rateizzazione fino a 54 rate bimestrali, distribuite in circa nove anni, con importo minimo di 100 euro per rata e un tasso d’interesse annuo del 3%. La misura prevede inoltre la possibilità di rientrare anche per coloro che erano decaduti dalle precedenti rottamazioni. Secondo il cronoprogramma illustrato dall’amministrazione, i versamenti non partiranno prima del 31 gennaio 2027. Nel frattempo, una volta ottenuto il via libera definitivo del Consiglio comunale, il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine fissato del 30 giugno 2026. L’Amministrazione comunale ha inoltre annunciato che, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, valuterà l’introduzione di una definizione agevolata anche per i tributi locali gestiti dalla concessionaria Soget, attraverso un apposito regolamento da sottoporre anch’esso al Consiglio comunale.

La posizione di Fratelli d’Italia

Soddisfazione per l’approvazione della misura è stata espressa anche da Michele Ritondo, vicepresidente di Fratelli d’Italia Trapani e responsabile dei Dipartimenti Lavoro e Famiglia. “L’approvazione della Rottamazione Quinquies rappresenta una buona notizia per tanti cittadini trapanesi e un segnale concreto di attenzione verso famiglie, lavoratori e attività economiche che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare difficoltà economiche e fiscali”, ha dichiarato Ritondo. L’esponente del partito ha inoltre rivendicato il contributo dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia nel sostenere il percorso che ha portato all’adozione del provvedimento, evidenziando come il tema sia stato posto tra le priorità dell’agenda amministrativa. Secondo Ritondo, la misura si inserisce nel solco delle politiche fiscali promosse dal Governo guidato da Giorgia Meloni, orientate a favorire strumenti che consentano ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria senza compromettere l’equilibrio economico di famiglie, lavoratori e piccole imprese. “Nella mia attività professionale incontro quotidianamente famiglie, pensionati, lavoratori e piccoli imprenditori che si trovano a fare i conti con debiti accumulati negli anni. Per questo considero la Rottamazione Quinquies un’opportunità importante, capace di offrire una concreta possibilità di ripartenza e di guardare al futuro con maggiore serenità”, ha aggiunto. ratelli d’Italia ha infine ribadito il proprio impegno a sostenere tutte le iniziative ritenute utili per la tutela delle famiglie, il sostegno al lavoro e lo sviluppo economico del territorio, sottolineando come la politica debba continuare a mettere al centro le esigenze concrete dei cittadini.