Marsala: tra multe e sequestri, continuano le gincane di monopattini in centro

E’ vero, la presenza di forze dell’ordine in centro storico è servita per dare una prima stangata allo smodato transito – vietato, lo ricordiamo – di monopattini e bici in zone dove è attivata la ZTL nel centro storico di Marsala. Ma le cattive abitudini fanno presto a tornare e, benchè si siano visti i primi effetti, sono tanti coloro che ancora scorrazzano in centro storico a bordo di bici e monopattini. C’è da notare però, che si tratta soprattutto di ragazzini, il che vuol dire che i genitori non hanno detto loro che il comportamento è scorretto e vietato dal Codice della Strada. C’è qualcuno che si è adoperato di targa e casco, ma la lotta al contrasto deve continuare, se le forze dell’ordine si fermano per qualche giorno dal presidiare il centro cittadino, i cattivi ‘vizi’ ritornano.