Marsala: modifiche alla viabilità in via Mazara per interventi alla condotta idrica 

Giovedì 25 e lunedì 29 giugno, a Marsala, saranno apportate modifiche alla circolazione veicolare in via Mazara. In particolare, per consentire interventi alla condotta idrica programmati dal settore Lavori Pubblici, la Polizia Municipale ha disposto:

Giovedì 25 giugno

– La chiusura al transito veicolare di via Mazara, nel tratto di strada che dall’incrocio di via Lipari giunge in prossimità del rifornimento carburanti.

– L’obbligo di svolta su via Vito Pipitone o su via Lipari, per i veicoli provenienti da Mazara.

Giovedì 29 giugno

– La chiusura al transito veicolare di via Mazara, nel tratto di strada che dalla via Catalfo giunge fino all’incrocio di via Lipari.

– L’obbligo di svolta su via Catalfo per i veicoli provenienti da Mazara: quelli con lunghezza superiore a 10 metri, invece, hanno l’obbligo di svolta su via Pipitone.

– Il traffico veicolare proveniente da Piazza Caprera, con direzione Mazara, verrà deviato su via Lipari.

L’Impresa esecutrice dei lavori ha l’obbligo di apporre la relativa segnaletica stradale, consentendo l’accesso ai soli residenti titolari di passi carrai.