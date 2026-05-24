Il sole si prende una pausa e torna la pioggia in Sicilia: allerta gialla su tutta l’isola

Il week end ha regalato ai siciliani temperature da inizio estate, ideali per gite fuori porta o primi bagni al mare. Domani, lunedì 25 maggio, potrebbe esserci un’inversione di tendenza. Il bollettino delle previsioni diffuso dalla Protezione Civile Regionale è segnato dal ritorno dell’allerta gialla per maltempo in tutte le nove province siciliane. In particolare, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a localmente moderati. Tendenzialmente stabili le temperature, mentre per quanto riguarda i venti non dovrebbero emergere fenomeni significativi.