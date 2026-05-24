Educazione stradale, grande progetto della “Nosengo” di Petrosino

Si è concluso con grande partecipazione il progetto di continuità dedicato all’educazione stradale e alla sicurezza, promosso dall’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino e rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. Un percorso educativo importante che ha permesso ai ragazzi di approfondire i temi della sicurezza, del rispetto delle regole e della cittadinanza responsabile, vivendo al tempo stesso un’esperienza di incontro e condivisione tra i diversi ordini scolastici. L’Amministrazione comunale ha dato il proprio contributo: “Un plauso va alla Polizia Municipale e agli istruttori della Scuola Guida De Vita per la disponibilità e il prezioso supporto offerto durante le attività. Complimenti agli studenti per l’entusiasmo, l’attenzione e la partecipazione dimostrati nel corso dell’iniziativa”, affermano dal Comune.