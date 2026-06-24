Castelvetrano: brucia capannone della Croce Rossa locale. VIDEO

Nuovo incendio in queste ore, questa volta a Castelvetrano. E’ esploso in un capannone di proprietà presumibilmente della Croce Rossa Italiana sezione locale. Sono presenti sul posto due APS una del Distaccamento di Castelvetrano ed una proveniente da Mazara del Vallo, inoltre sono presenti 3 autobotti dei Vigili del Fuoco ed un’utoscala. Da una prima analisi sembra che non vi siano persone coinvolte ed al momento le cause sono sconosciute in quanto l’intervento è in corso. Nel vito seguente, girato da Egidio Morici, la fase di spegnimento delle fiamme.

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