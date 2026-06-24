A Palermo la Supermostra Sicilia: tra i progetti il Fossato Punico dell’architetto marsalese Mauro

Si è svolta a Palermo, presso la sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Palermo, la “Supermostra Sicilia 2026”, importante appuntamento dedicato all’architettura contemporanea siciliana organizzato in occasione del centenario della fondazione dell’Ordine professionale. L’esposizione, inaugurata l’11 giugno scorso nei locali di Piazza Principe di Camporeale, ha rappresentato un vero e proprio atlante dell’architettura contemporanea dell’Isola, offrendo una mappatura critica e aggiornata delle migliori esperienze progettuali sviluppate nel territorio siciliano. L’iniziativa ha posto l’accento sul ruolo civile, culturale e sociale dell’architettura, valorizzando le opere più significative realizzate negli ultimi anni.

Tra i professionisti selezionati per partecipare alla rassegna figurava anche l’architetto marsalese Antonio Mauro, candidato con il progetto “Fossato Punico, parco urbano nel paesaggio scavato”, un intervento che ha ottenuto il riconoscimento della commissione per la sua capacità di coniugare valorizzazione storica, paesaggistica e rigenerazione urbana. La presenza del progetto all’interno della Supermostra ha rappresentato un importante riconoscimento professionale, inserendolo tra le opere considerate più rappresentative dell’architettura contemporanea siciliana. Attraverso il recupero e la reinterpretazione del paesaggio storico del Fossato Punico, tra Porticella e via Amendola – che ha visto già una prima azione di recupero – il progetto ha evidenziato come l’architettura possa diventare strumento di tutela del patrimonio e di restituzione degli spazi alla collettività. La mostra è rimasta aperta al pubblico fino al 19 giugno, richiamando professionisti, studenti e appassionati del settore interessati a conoscere le migliori pratiche progettuali sviluppate in Sicilia e a riflettere sul contributo dell’architettura alla crescita culturale e sociale dei territori.