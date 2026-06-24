Minimoto: il marsalese Thomas Bigione stupisce a Ferrara

Grinta, passione e coraggio sono le qualità che descrivono Thomas Bigione, giovane pilota marsalese di 8 anni, protagonista del Trofeo “Marco Simoncelli” di minimoto. Nonostante la sua giovanissima età, Thomas ha già dimostrato una determinazione straordinaria. Lo scorso 1° marzo, infatti, un infortunio lo ha costretto a fermarsi e ad affrontare un intervento chirurgico che gli è costato 3 mesi di stop. Un momento difficile che avrebbe potuto scoraggiare chiunque, ma Thomas, con impegno e tanta forza di volontà, ha affrontato un pieno recupero ed è tornato a correre. Il ritorno è arrivato nei giorni scorsi sul circuito di Ferrara, dove il piccolo marsalese ha saputo sorprendere tutti con un’ottima prestazione, conquistando risultati importanti: Thomas è attualmente l’unico bambino siciliano a partecipare alle competizioni nazionali di minimoto.

Le gare del Trofeo “Marco Simoncelli” si svolgono prevalentemente nel Nord Italia, richiedendo continui spostamenti e grandi sacrifici da parte della sua famiglia, che lo sostiene con entusiasmo e dedizione in ogni tappa del suo percorso sportivo. “Dietro ogni partenza, ogni allenamento e ogni gara c’è infatti una famiglia che crede profondamente nel suo sogno, accompagnandolo con passione in questa avventura fatta di impegno, emozioni e crescita personale” affermano i suoi genitori. L’esempio di Thomas può rappresentare anche uno stimolo per altri bambini che desiderano avvicinarsi al mondo dei motori. A Marsala è infatti disponibile un kartodromo dove i più piccoli possono vivere questa esperienza in totale sicurezza, scoprendo da vicino il mondo delle minimoto e imparando i valori dello sport, del rispetto delle regole e della sana competizione.