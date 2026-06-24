Carità del Papa, raccolta straordinaria nelle parrocchie della Diocesi di Mazara

Domenica 28 giugno si celebra la Giornata mondiale della carità del Papa. Quest’anno il tema scelto è “Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti” (1Ts 3,12). «In questo anno, il primo di pontificato di Papa Leone XIV, abbiamo sperimentato in modo speciale e in più occasioni, il legame con il successore di Pietro, garante di quell’amore universale di Cristo, che siamo chiamati a testimoniare», ha scritto il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella nel Messaggio inviato alla comunità diocesana. Il Vescovo ha ribadito che «ogni nostro gesto concreto, si trasforma in aiuto, per tante opere caritative, in favore di persone e famiglie, in difficoltà estrema, popolazioni devastate da guerre o colpite da calamità naturali». La fede, per essere autentica, deve tradursi in amore che «sovrabbonda arrivando a toccare le ferite del mondo intero». In tutte le parrocchie e chiese della Diocesi domenica 28 giugno avverrà la raccolta straordinaria proprio per la Giornata mondiale della carità del Papa.