Milionario con una giocata da un euro: la dea bendata si ferma a un tabacchino di Marsala

Una giocata da un euro per diventare milionari. E’ successo a un fortunato avventore di una rivendita per tabacchi di Marsala. Lo scorso 16 giugno, l’avventore in questione ha effettuato una giocata al popolare “Million Day”, scegliendo cinque numeri: 7 – 9 – 12 – 17- 20. L’estrazione delle 20.30 ha decretato la sua vittoria e il conseguente premio di un milione di euro, una di quelle vincite inattese che potrebbero davvero cambiare la vita di una persona.

I fratelli Curatolo, titolari del tabacchino, affermano di non avere idea sull’identità di chi ha effettuato la giocata milionaria, ma si sono dichiarati felici per lui, esprimendo particolare soddisfazione per quanto avvenuto, a soli tre mesi dall’apertura della propria attività.

Le estrazioni di MillionDay avvengono ogni giorno alle ore 13 e 20:30, e per partecipare bisogna selezionare cinque numeri fra 1 e 55. Si partecipa compilando le schedine in ricevitoria, anche tramite gli appositi terminali, oppure comunicando al ricevitore la propria selezione di cinque numeri.