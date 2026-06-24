Tennis e vela, la Canottieri Marsala protagonista

Settimane intense per la Società Canottieri Marsala, impegnata su più fronti sportivi con risultati di rilievo sia nel tennis che nella vela. Sul fronte tennis, si è concluso domenica 21 giugno il Torneo di Quarta Categoria, valido per il Circuito Regionale Sicilia 2026, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti. Nella finale maschile Stefano Valvo ha conquistato il titolo superando Gaspare La Grassa con il punteggio di 6-1, 6-3. Una prestazione autorevole quella del vincitore, che ha imposto fin dall’inizio il proprio ritmo di gioco. Emozionante anche la finale femminile, vinta dalla giovanissima Martina Vella contro Elisa Iello al termine di una sfida intensa. Il torneo, diretto da Nicola Barraco, ha rappresentato un importante momento di sport e aggregazione.

Risultati di prestigio sono arrivati anche dalla vela. Dal 14 al 17 giugno alcuni velisti della Canottieri hanno preso parte all’Europa Cup ILCA 2026 di Riva del Garda. A brillare è stata soprattutto Giorgia Tumbarello, che ha conquistato il terzo posto femminile chiudendo sesta assoluta. Meno fortunato Filippo Noto, tra i favoriti della vigilia, penalizzato da due squalifiche per partenza anticipata.. Buone prove anche per Giulio Genna, 23° nella categoria ILCA 7, mentre nell’ILCA 4 hanno partecipato Angelo Rampello, 39° nella flotta Silver, e Barbara Rizzo, 50ª nella flotta Emerald. Ora l’attenzione della Canottieri Marsala è rivolta ai Campionati Mondiali Giovanili in programma ad agosto in Danimarca, dove Giorgia Tumbarello e Filippo Noto cercheranno di portare in alto i colori azzurri.