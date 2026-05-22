Provenzano a Marsala per sostenere Andreana Patti. “Il governo Meloni il più antimeridionale della storia repubblicana” VIDEO

“Siamo qui per dare tutto il nostro sostegno al progetto di Andreana Patti. La storia progressista di Marsala deve ripartire, dopo il malgoverno della destra”. L’ex Ministro e dirigente nazionale del Pd Giuseppe Provenzano è tornato ieri a Marsala per lanciare la volata finale alla professionista sostenuta dal centrosinistra e dai movimenti civici. Accanto a lui il deputato regionale Dario Safina, la segretaria comunale del Pd Linda Licari, la segretaria provinciale Valeria Battaglia e la stessa Andreana Patti, che hanno invitato i partecipanti all’iniziativa a un ultimo sforzo in queste ore finali della campagna elettorale.

“Marsala è una città che porto nel cuore, una promessa non ancora mantenuta. Da qui abbiamo fatto l’unità d’Italia ma non l’unificazione, perché non ci sono ancora gli stessi diritti tra Nord e Sud”, ha detto Provenzano, riservando un pensiero a Salvini, arrivato poche ore prima a Capo Boeo (“è stato di intralcio al Mezzogiorno”) e a Schifani (“con lui la Sicilia è arrivata alla bancarotta amministrativa”), fino a definire il governo Meloni “il più antimeridionalista della storia repubblicana”. “Hanno pensato solo al Ponte, che non si farà mai, sottraendo risorse per opere che sarebbero state importantissime”. Il parlamentare dem ha voluto pure evidenziare il segnale di dissenso che il Sud e i giovani hanno dato in occasione del referendum, tornando poi a bacchettare la politica regionale: “Hanno fatto entrare di nuovo la mafia nei corridoi della Regione, con un super manager che è stato molto vicino a Schifani”.

LA VIDEO INTERVISTA A GIUSEPPE PROVENZANO E LINDA LICARI