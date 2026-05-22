Al Don Bosco di Marsala i film “La Festa è finita” e “Obsession”

Al Cine Don Bosco di Marsala doppia programmazione. “La Festa è finita” di Antony Cordier, verrà proiettato alle ore 17.30. Nel sud della Francia la ricca famiglia Trousselard sta passando le vacanze estive: il padre Philippe è un noto avvocato parigino, la madre Laurence un’ex diva del cinema, la figlia Garance anche lei attrice, ma alle prime armi, ed insieme al fidanzato Mendi, ambizioso avvocato d’origine maghrebina. Un banale incidente domestico capitato a Tony, il custode della villa, genera una faida familiare… Alle 19.30 e alle 22 invece, sarà proiettato l’horror “Obsession” di di Curry Barker. Dopo aver spezzato il misterioso bastoncino del desiderio per conquistare il cuore della ragazza che ama, un romantico senza speranza ottiene esattamente ciò che ha chiesto ma presto scopre che alcuni desideri hanno un prezzo sinistro e pericoloso.