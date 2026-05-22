Al Golden di Marsala Star Wars, “L’Oratore” e serata speciale con The Sea

Al Cinema Golden di Marsala doppia programmazione ed un evento speciale. Il viaggio nell’Universo di Star Wars continua con il film “The Mandalorian and Grogu II” in proiezione alle ore 17 e alle ore 21. il film funge da seguito alle tre stagioni della serie. Il film “L’Oratore” di Marco Pollini con Manuel Nucera, Giorgio Colangeli, Marcello Fonte e con la marsalese Sofia Fici e il busetano Alessandro Gervasi, verrà proiettato alle 19.30. Il giovane Felice ama la musica e compra un pianoforte chiedendo un prestito a degli strozzini. Quando dei bulli di città gli distruggono il pianoforte, gli strozzini lo cercano per riavere i soldi e il giovane si rifugia in una chiesa dove scopre la propensione per essere un ‘donatore di emozioni’ alle famiglie dei defunti. Martedì 26 alle ore 21 verrà proiettato il film “The Sea” candidato agli Oscar. Con la partecipazione di Salvatore Inguì, che approfondirà i temi e il messaggio del film. A tutte le donne in sala verrà regalata una barchetta simbolo di speranza e resistenza.