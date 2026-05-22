Marsala, passeggiata tra arte e poesia con Plastic Free e Liberi di Intrecciare

Una passeggiata ambientale tra arte, poesia e sensibilizzazione per il rispetto della natura si è svolta a Marsala domenica scorsa grazie all’iniziativa promossa da Plastic Free ODV Onlus e organizzata dalla referente comunale Jessica Sardo. L’evento, partito da Porta Nuova in Piazza della Vittoria, ha coinvolto cittadini, volontari e associazioni in una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro l’inquinamento da plastica. L’iniziativa ha unito l’impegno concreto per il decoro urbano a momenti creativi e culturali, trasformando la passeggiata in un’occasione di riflessione sul rapporto tra uomo e natura attraverso l’arte, la poesia e la valorizzazione del territorio. Un percorso dal forte valore simbolico, pensato per avvicinare la cittadinanza ai temi ambientali in modo originale e partecipato. Alla giornata ha preso parte anche la cooperativa “Liberi di Intrecciare”, con i ragazzi che hanno collaborato attivamente alle iniziative sotto la guida della psicologa Arianna Pipitone.

“Ho pensato ad un clean-up diverso fondendo letteratura, archeologia e poesia, accompagnando la passeggiata con racconti e attività creative”, ha dichiarato ladocente di lettere Jessica Sardo. Nel corso della mattinata sono intervenuti anche Antonio Paladino e Domenica Pipitone, contribuendo con momenti di approfondimento culturale e artistico. Fondamentale anche la presenza dei volontari della Plastic Free, che hanno dato un grande impulso alle attività di sensibilizzazione ambientale e raccolta dei rifiuti sul territorio, confermando l’impegno dell’associazione nella promozione di iniziative dedicate alla tutela del territorio e al coinvolgimento della comunità.