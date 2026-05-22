Il Marsala 1912 annuncia l’ingresso in società di Pietro Balistreri, che a partire dal 1 luglio 2026 ricoprirà il ruolo di Coordinatore dell’Area Sportiva del club azzurro. Giorni fa infatti, la società di Angelo Casa aveva salutato il direttore tecnico Rosario Compagno non proseguirà oltre la scadenza del contratto, fissata il prossimo 30 giugno. Questo il comunicato del Marsala: “Desideriamo ringraziare Rosario per la grande professionalità, la disponibilità, l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso di questa prima stagione sotto la nuova proprietà. Un anno complesso, di ricostruzione, in cui ogni scelta è stata affrontata con serietà, spirito di sacrificio, esclusivamente per il bene del Marsala 1912. Il suo contributo in una fase così delicata della storia del club non verrà dimenticato”. Per Balistreri invece, si tratta di un ritorno: indossò la nostra maglia nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020. Ritrova ora il Marsala in veste dirigenziale: lavorerà a stretto contatto con Antonio Schio.