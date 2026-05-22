Marsala, Europa Verde omaggia Carlo Petrini: “Ha cambiato il modo di guardare il territorio”

Il circolo Europa Verde di Marsala ricorda Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, venuto a mancare in ieri sera, all’età di 76 anni. “Ci sono persone che insegnano senza alzare la voce. Che cambiano il modo di guardare il territorio, il cibo, la comunità, semplicemente ricordandoci che tutto è collegato. Carlo Petrini ha lasciato un’idea forte e attuale: difendere la terra significa difendere le persone, la qualità della vita, il futuro. Come Circolo Europa Verde Marsala vogliamo ricordarlo con gratitudine. Perché crediamo fermamente che sarebbe orgoglioso di quello che stiamo facendo per Marsala con la convinzione che sviluppo e rispetto dell’ambiente debbano camminare insieme. Portare avanti questi valori, oggi, è il modo più sincero per dire grazie“.