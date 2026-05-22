Custonaci, concluso il primo corso regionale per Soccorritori Acquatici dei Vigili del Fuoco ￼

Si è concluso con successo il primo corso regionale per “Soccorritore Acquatico” organizzato dai Vigili del Fuoco in Sicilia. L’attività formativa, della durata complessiva di 36 ore, si è svolta dal 18 al 22 maggio 2026 e ha coinvolto 20 partecipanti provenienti dai Comandi provinciali di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna, Palermo, Siracusa e Trapani. Il corso si è articolato in una fase teorica, ospitata presso l’aula didattica del Presidio Rurale di Custonaci, e in una fase pratica svolta nello specchio acqueo della Baia di Cornino, uno degli scenari più suggestivi e adatti per questo tipo di addestramento specialistico.

Formazione specialistica per le emergenze in acqua

Le attività hanno visto il coinvolgimento di formatori provenienti dai Comandi dei Vigili del Fuoco di tutta la Sicilia, oltre che dal Comando di Reggio Calabria e dalla Direzione Centrale per la Formazione (DCFORM). Durante le esercitazioni pratiche, i corsisti hanno approfondito diverse tecniche operative fondamentali per gli interventi di soccorso in ambiente acquatico, tra cui l’avvicinamento e il trasporto con mezzi di salvataggio, il recupero in coppia, il recupero vincolato, le procedure operative in acqua e l’utilizzo del “cow-tail”, dispositivo di sicurezza impiegato nel soccorso fluviale. Particolare attenzione è stata dedicata anche alle operazioni notturne, con l’impiego di lampade strobo e luci chimiche per l’orientamento e la sicurezza degli operatori.

Galfo: “Una risorsa strategica per il territorio”

Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, Antonino Galfo, ha espresso grande soddisfazione per il livello organizzativo e professionale raggiunto dal settore formazione del Comando. «La formazione dei vigili del fuoco quali operatori di Soccorso Acquatico riveste un’importanza strategica per il nostro territorio insulare – ha dichiarato –. Questi operatori rappresentano una risorsa fondamentale che, fin dalle prime fasi emergenziali in scenari caratterizzati da rischio acquatico, integra il dispositivo ordinario di soccorso garantendo interventi tempestivi ed efficaci». Determinante per il successo dell’iniziativa è stato anche il supporto della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia, che ha collaborato costantemente con l’ufficio formazione del Comando di Trapani per il raggiungimento degli obiettivi didattici.

Trapani punto di riferimento regionale

Al termine del corso, i partecipanti hanno espresso apprezzamento per l’organizzazione, la qualità della formazione ricevuta e l’elevata preparazione tecnica degli istruttori, oltre che per l’accoglienza garantita dal personale del Comando trapanese. Con questa iniziativa, il Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani conferma il proprio ruolo di punto di riferimento regionale nel settore della formazione specialistica, un ambito nel quale negli anni ha ottenuto il riconoscimento e l’apprezzamento sia della Direzione Centrale per la Formazione sia della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia.