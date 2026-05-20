Taekwondo Mazara: trionfo per i Fighters a Fondi

I Fighter mazaresi guidati dal Maestro Gaspare Russo il 17 maggio nella città di Fondi in provincia di Latina si è svolta la competizione denominata “Lazio Combat 2026” campionato interregionale di combattimento; 527 atleti partecipanti provenienti da 11 regioni del territorio Italiano si sono sfidati rispettivamente ognuno nelle proprie categorie. La Fighter Taekwondo Sicilia per le categorie juniores ha schierato le giovani promesse Erika Russo che ha conquistato l’oro nella categoria -49 kg cinture nere, Luca Lucia medaglia d’argento nella categoria -63 kg cinture rosse e Adele Monachella oro nella -46 kg cinture rosse.