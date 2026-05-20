Kickboxing, doppio oro per il Team Sparta Custonaci al Gran Prix regionale

Successo per il Team Sparta Custonaci al Gran Prix Regionale di Kickboxing CSAIN disputato al Palasaitta di Misilmeri. Protagoniste della competizione le sorelle Israa Chtioui e Sinda Chtioui, entrambe vincitrici nelle rispettive categorie dopo una serie di incontri affrontati con tecnica, concentrazione e determinazione. Le due giovani atlete, che praticano la disciplina da meno di un anno, hanno confermato la crescita del team custonacese nel panorama regionale degli sport da combattimento. Il lavoro svolto in palestra, unito alla disciplina e alla costanza negli allenamenti, ha permesso alle sorelle Chtioui di distinguersi ancora una volta in una competizione ufficiale. Grande soddisfazione anche per lo staff tecnico guidato da Giancarlo Pocorobba, che continua a puntare non solo sui risultati sportivi ma anche sulla crescita personale degli atleti. Il Gran Prix di Misilmeri si è così trasformato in un’importante occasione di confronto e maturazione sportiva, confermando il Team Sparta Custonaci tra le realtà emergenti della kickboxing siciliana.