Nuovi direttori nei presidi ospedalieri di Trapani-Salemi e Marsala

Sono stati conferiti gli incarichi di direzione medica di presidio ospedaliero DEA I livello Trapani-Salemi e di direzione medica di presidio ospedaliero DEA I livello Marsala, a conclusione di una procedura di selezione pubblica. Hanno infatti firmato oggi con la Commissario straordinario dell’ASP Trapani i relativi contratti, Mariagrazia Morici, alla Direzione medica dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, e Giuseppe Morana, alla Direzione medica dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

Morici, nata nel 1982 a Castelvetrano, specialista in Igiene e Medicina preventiva, è in ASP Trapani dal 2007, dove tra gli altri ha ricoperto gli incarichi di Risk manager e, dal 2024, di direttore medico dell’ospedale di Castelvetrano. Morana, 58 anni, marsalese, specialista in Igiene e Medicina preventiva, è in servizio all’ASP dal 2003, e precedentemente è stato vice direttore sanitario dell’ospedale di Garbagnate Milanese. E’ stato responsabile dell’Igiene pubblica prima a Pantelleria e poi per un decennio a Marsala, e dal 2018 è direttore medico dell’ospedale di Mazara del Vallo. Entrambi prenderanno servizio il prossimo 1 giugno.