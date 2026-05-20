Un Tesoro di Borgo: grande successo al Festival che riscopre Custonaci

Bilancio ampiamente positivo per “Custonaci, un tesoro di borgo 2026”, la manifestazione promossa dal Comune di Custonaci dal 15 al 17 maggio, che il 16 e 17 maggio ha ospitato anche la VI edizione del “Borghi dei Tesori Fest”, la rassegna regionale della Fondazione Le Vie dei Tesori di Palermo dedicata ai piccoli centri siciliani. Tre giorni di partecipazione intensa: centro storico chiuso al traffico e restituito a cittadini e visitatori, aperture straordinarie con il tutto esaurito, strade animate da musica e folklore, Santuario gremito per il concerto conclusivo. Una risposta del pubblico che restituisce l’immagine di una comunità coesa, capace di mettere in rete Istituzioni, associazioni e volontari attorno a un progetto culturale condiviso. “Il risultato di questi giorni va oltre i numeri – dichiara il sindaco Fabrizio Fonte –. Custonaci ha mostrato di essere un borgo vivo che sa raccontarsi e che riesce a tenere insieme dimensione locale e respiro regionale. È un patrimonio di credibilità e di metodo su cui continueremo a investire”. Il ringraziamento del primo cittadino va alla Fondazione Le Vie dei Tesori e all’intera rete che ha reso possibile la manifestazione, dalla Pro Loco Custonaci APS alle associazioni del territorio, dalle scuole ai gruppi folkloristici e alle realtà musicali coinvolte, fino ai numerosi volontari. La manifestazione si è svolta con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e si inserisce in una programmazione culturale che il Comune di Custonaci sta portando avanti in questi anni e che intende continuare a consolidare nel futuro.